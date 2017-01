Função social

Compete ao Estado assegurar o acesso dos cidadãos ao Direito e à Justiça. No cumprimento deste dever, o papel do Advogado é central. Acontece que, não raras vezes, o Estado desincentiva quando mesmo não dificulta o cidadão a recorrer ao seu Advogado para proteção dos seus direitos e interesses legítimos.É o que se verifica em áreas da justiça como a jurisdição de família e menores e a jurisdição do trabalho, nas quais o cidadão desacompanhado de Advogado é incapaz de apresentar convenientemente a sua pretensão ao juiz com consequências para si muito gravosas.O mesmo se verifica junto dos muitos "balcões únicos" que proliferaram como cogumelos nos últimos anos, onde os cidadãos praticam atos jurídicos com a relevância de uma compra e venda de casa, a constituição de um empréstimo com hipoteca ou até de um divórcio, como se estivessem a comprar um quilo de laranjas.Nestes balcões, um burocrata com ar enfadado e sapiente explica ao cidadão utente em 5 minutos os efeitos de clausulados jurídicos complexos ou do divórcio sobre o património comum, com a leviandade dos impreparados.As consequências desastrosas para os cidadãos incautos perduram para todo o sempre.