Furacão McCain

Remendos de Trump ao Obamacare são piores que o sistema original.

Por Alfredo Leite | 00:30

A semana que agora termina não foi só má para o presidente dos EUA. Foi também humilhante.



A reforma do sistema de saúde criado por Barack Obama foi chumbada no Senado pelos democratas e por três republicanos.



Donald Trump já tinha decidido que a proposta original para dinamitar o sistema que facilitou o acesso a cuidados médicos a milhões de americanos não teria sucesso e, por isso, os republicanos levaram ao Senado uma versão ‘light’ para acabar com o Obamacare.



Acontece que a iniciativa legislativa contou com os previsíveis votos contra dos democratas e com a menos óbvia oposição republicana, incluindo John McCain.



O homem a quem foi diagnosticado um cancro cerebral voltou do Arizona para votar e foi até elogiado por isso por Trump.



Só que McCain acha que os remendos de Trump ao Obamacare são piores que o sistema original e votou não. Agora, os republicanos vão ter de explicar aos eleitores o fracasso da sua principal promessa eleitoral.



E imaginar que alterações pontuais ao sistema que se preparam para fazer podem não o implodir completamente antes das eleições de 2018.



E isso pode ter uma consequência para Trump. Se o presidente chegar até lá...