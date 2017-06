Furacão tributário ataca a Norte

Operação crossfire vai queimar muitos políticos portugueses

Em 2016 a Polícia Judiciária lançou a Operação Crossfire, relativa à aquisição de meios aéreos de combate a incêndios. Em causa estavam suspeitas de corrupção, participação em negócio e falsificação de documentos relacionados com contratos de aquisição, manutenção e operação de aeronaves de combate aos fogos em Portugal. Já na altura existiam suspeitas de que políticos estariam envolvidos. Foram constituídos, na altura, seis arguidos. Passado mais de um ano, as investigações estão quase concluídas e em breve haverá acusações... vamos aguardar.



No entanto, estas novas estruturas de investigação tributária, designadas por 'polos' não têm nenhum enquadramento orgânico na atual estrutura hierárquica da Direção Distrital de Finanças. Não existem concursos, nem ordens de serviço escritas, o que está a causar um enorme mal-estar entre os trabalhadores dos impostos.

Está ainda tudo no segredo dos deuses. A confidencialidade é tão grande que nem o próprio Diretor de Finanças do Porto estará ao corrente do que se passa. Mas o que já se sabe está a colocar os funcionários de cabelos em pé. Passamos aos factos; na Direção de Finanças do Porto foi criada uma Equipa de Investigação Criminal que tem um coordenador e seis inspetores tributários. Esta equipa está rodeada de secretismo. Foi recrutada com elementos de fora da Direção e responde diretamente a Lisboa.A razão de ser desta ‘equipa secreta’ está no facto de se dedicarem, há alguns meses, a vigilâncias (com a recolha de material fotográfico) e ao acompanhamento de uma série de contribuintes considerados suspeitos de crimes fiscais.Segundo apurou o ‘Correio Indiscreto’ estamos a falar de uma operação em larga escala que tem o epicentro no Norte do País.A recolha de elementos e a troca de informações com outras autoridades policiais serve para constituir uma base de dados própria, de acesso reservado, sobre os contribuintes que se encontram sob investigação.