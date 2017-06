Futebol de cadeirinha

Já ninguém se lembra de como Portugal venceu o Europeu? A jogar feio, sem espetáculo, mas com sede de conquista. A sede que não se viu neste primeiro jogo.Há longos anos, a Seleção é Ronaldo e mais dez. Ontem, foi Ronaldo contra onze. Só Quaresma, no lance do seu golo, e Cédric, durante todo o tempo, mostraram génio e garra merecedores de acompanhar o melhor do Mundo.Os outros jogaram sentados em cadeirinhas, sempre antecipados por uma teia mexicana que merecia ter arrancado a vitória. Até Rui Patrício se afundou na poltrona de onde não saiu para cortar um canto lento que deu o empate final.Nesta fase da carreira, Ronaldo já não dá para contra-ataques solitários. Precisa de companhia na frente.