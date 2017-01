Em Agosto passado, um jovem português terá sido espancado quase até à morte por dois iraquianos. Corrijo: por filhos do embaixador iraquiano, o que significa que os delinquentes teriam imunidade diplomática para estas proezas.Perante isto, o Estado português pediu por duas vezes o levantamento da imunidade ao Iraque e o Iraque começou os seus números de circo: o último foi ‘suscitar’ (belo verbo) algumas ‘questões jurídicas’ sobre o processo.O Estado português faz bem em terminar a sua ‘conversa’ com Bagdade. Mas espera-se que, depois de analisadas as ‘questões’, o governo vá preparando a despedida para a família do senhor embaixador. Ter os rapazes à solta pelo país pode ser um evidente perigo público.Para usar uma metáfora de gado, que o dr. Santos Silva tanto aprecia, quando certas espécies não podem ser enfiadas nos currais, o melhor é largá-las no deserto.