Embora ainda haja muito por apurar, parece certo que a população da cidade síria de Khan Skaykhun sofreu um mortífero ataque com armas químicas proibidas pelas normas internacionais.Também não há dúvida de que os Estados Unidos retaliaram bombardeando com largas dezenas de mísseis de cruzeiro Tomahawk a base aérea de Shayrat, também na Síria.Se estes eventos puseram em risco a paz mundial, eles causaram igualmente um mal-estar ambíguo na comunidade internacional. Ora a primeira questão é saber até que ponto está Washington determinada a prosseguir esta estratégia que veio contradizer o não intervencionismo anteriormente defendido pelo presidente Trump. A segunda é perceber se a reação condenatória de algumas potências mundiais implica a manutenção no poder do presidente Bashar al-Assad, da Síria, que tem dificultado as negociações com os opositores.A iniciativa de Trump parece, no entanto, dirigida a outro objetivo: intimidar o regime da Coreia do Norte e pôr termo às suas bravatas. Por isso, poderá não ter sido mera coincidência que este ataque coincidisse com o encontro do presidente Xi Jinping, da República Popular da China, com Donald Trump, na Florida.