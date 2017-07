Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gastar dinheiro

O turismo português e os empreendedores agradecem.

Por Luísa Jeremias | 00:30

Está aberta a saison na qual quem tem dinheiro para gastar tem onde o fazer. Onde? No Algarve, claro. Enquanto Lisboa se deixa engolir pelos tróleis, os hostels e as litrosas, com ruas cheias de turista em short e chanata, com dinheiro contado para fazer compras na Mercearia que fica aberta até de madrugada e se perder na rua cor-de-rosa, o Algarve prepara-se para receber quem tem dinheiro para esbanjar em jantares e champanhe aberto noite fora. Não é dos VIP nacionais que vivem os espaços "da moda" que já existem (Bliss Praia) e os que estão a abrir (Lick, Blanco). É de quem vem de fora, tem dinheiro para ali deixar, em privados e mesas, paga para ver DJ e depois gosta de apreciar as "famosas" portuguesas que ali desfilam noite fora. Por isso, venham o verão e as festas. O turismo português e os empreendedores agradecem...