Gaveta melhor que bolso

Por José Diogo Quintela | 00:31

O Governo nomeou, para combater incêndios, um perito em combate a incêndios. Baseou-se na competência e não na pureza ideológica de nunca ter trabalhado numa empresa. A lata! Não é só o CV de Tiago Oliveira que o desqualifica: o próprio apelido é suspeito.



(O BE acertou. Lá por se ser bom no privado, não quer dizer que se seja no Estado. Catarina Martins sabe-o: não alcançou na AR o mesmo nível que tinha no teatro. Como actriz já não ilude ninguém).



Oliveira representa um avanço em relação às últimas nomeações do PM. Em 2005 redigiu o relatório sobre incêndios que Costa guardou sem aplicar. Melhor alguém que sai da sua gaveta do que os que saíram do seu bolso.