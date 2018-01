Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gerar esperança

As mudanças só podem ocorrer se conseguirmos motivar as pessoas.

Por Couto dos Santos | 00:30

Um dos aspetos mais relevantes da atividade dos políticos é consubstanciar nas palavras e nos atos a convicção de que o dia de amanhã vai ser melhor do que o de hoje. É essa atitude que faz as coisas acontecerem. A isso chama-se esperança.



Rui Rio tem essa capacidade de gerar sentimentos de esperança, a todos aqueles que desesperam com um Portugal adiado.



As mudanças só podem ocorrer, com sucesso, se conseguirmos motivar as pessoas. É isso que um verdadeiro líder deve fazer.



Estar com as pessoas, explicar-lhes porque se deve mudar e fazer um caminho solidário com elas. Rui Rio tem essa característica de uma liderança de proximidade.



Um líder sem qualidade procura afirmar-se pondo–se, como diz o povo, "em bicos de pé".



Ora, um verdadeiro líder vale pelo património político do seu trabalho. Sempre que ocupou lugares públicos, Rui Rio teve a humildade necessária a quem exerce essas funções e soube alcançar os resultados a que se propunha.