Geringonça

Ter, ter, que os amanhãs que cantam podem esperar.

Por Magalhães e Silva | 00:30

Causa-me sempre perplexidade que ganhos e perdas eleitorais sejam avaliados em percentagem de votos e de mandatos recebidos, por mais que, ao fim do dia, contem é os mandatos, que é quem tem mais que manda mais. E, no entanto, é da maior importância para avaliar a força de um partido o número de votos, absoluto e relativo, que obteve e como compara com eleições anteriores; e, por essa via, perceber se cresceu, diminuiu ou manteve.



Esta análise é tanto mais importante quanto um saldo autárquico gravemente negativo seja para o PCP, seja para o BE, enfraquece aquela que parece ser a enorme mais-valia da geringonça: ter criado condições para que a formação de governos não fique no triângulo CDS/ /PSD/PS, com os socialistas condenados ou a ter maioria absoluta, ou a ter de fazer alianças à direita. O que não acontece com o CDS/PSD, que não precisaram da sua esquerda para formar governos, como a AD e a PàF amplamente demonstraram.



A experiência da geringonça trouxe, todavia, uma novidade que pode ser irreversível: fazerem os partidos à esquerda do PS uma avaliação tática, que lhes permite apoiar um governo com o qual, programaticamente, pouco têm a ver.



Bem-vindos ao mal menor.