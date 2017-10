Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gestão do MP

Vale a pena lembrar que liberdade sem regra é licença.

Por Magalhães e Silva | 01.10.17

Defendo, de há muito, contra a orientação europeia dominante, que os órgãos de gestão quer da magistratura judicial, quer do MP, devem ter uma maioria de não magistrados, preferentemente designados pelo PR e pela Assembleia da República. Solução idêntica deveria ser adotada no Conselho Superior da Ordem dos Advogados.



Mais: defensor, da primeira hora, do sindicalismo judiciário, considero a intervenção sindical na eleição do CSM e do CSMP como atentatória da genuinidade da intervenção sindical e exasperação de critérios corporativos na gestão das magistraturas.



E nem se diga que, por esta via, se restringe a liberdade sindical. Claro que restringe. E depois?



Já vai sendo tempo de, na regulamentação de direitos, liberdades e garantias, se abandonarem maximalismos dos anos oitenta, que compreensível reação contra o salazarismo justificavam, para se ter por certo que, naquela regulamentação, poderão ser estabelecidas restrições, desde que não atinjam o núcleo essencial de cada direito.



Exemplo: se apenas forem permitidas procissões aos sábados e domingos não está, obviamente, em causa a liberdade religiosa, na vertente direito de manifestação pública.



Haja equilíbrio.