Gestos que muito valem

Por Paulo Fonte | 00:30

O Presidente da República nunca escondeu pretender transformar os afetos numa nova linguagem política. ‘Meu dito, meu feito’, o País está a conhecer o outro lado do comentador que tinha o seu púlpito dominical para falar de tudo e mais alguma coisa.



E este perfil de Marcelo, muito em relevo nos últimos dias com a sua presença constante na terra queimada, está a causar urticária ao PS, que vê em cada beijo, abraço ou palavra de conforto uma alfinetada à incompetência que redundou numa tragédia a dobrar de difícil compreensão.



Esse incómodo sentiu-se ainda mais após o valente puxão de orelhas do Presidente ao governo de Costa, que resultou na dispensa tardia da ministra da Administração Interna e numa remodelação num círculo muito fechado. Mas enquanto os socialistas se inquietam ao verem as reportagens, o povo agradece a voz de alento e de solidariedade que lhes bate à porta.



É de mais? É aproveitamento? Marcelo está em todo o lado? Talvez, mas qualquer excesso é compensado ao vislumbrarmos uma réstia de esperança após um gesto de humanidade do mais alto magistrado da Nação. Tudo o mais é ressabiamento de quem é mais dado a conspirar nos bastidores.