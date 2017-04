Parece que o Brexit está a ter efeitos imprevistos. Surgiu agora o problema de Gibraltar, uma pequena península cedida pela Espanha ao Reino Unido na sequência do Tratado de Utreque, em 1713. Desde então, a Coroa Espanhola nunca deixou de reclamar a devolução desse território. Até agora, no entanto, todos os referendos realizados em Gibraltar sobre o respetivo futuro revelaram que a maioria da população preferia continuar ligada à Grã-Bretanha. Entretanto, Londres tem vindo a conceder uma crescente autonomia ao território.Com uma área de apenas 6,5 km2 e uma população de cerca de 32 mil habitantes, Gibraltar é um dos locais de maior densidade populacional do mundo, o que levanta problemas de sustentabilidade. Por isso, na votação do Brexit uma esmagadora maioria preferiu continuar na UE, embora Londres nunca mostrasse intenções de ceder o seu domínio.O que veio agora aumentar a confusão foi Madrid haver declarado que se Gibraltar se separar do Reino Unido terá de ser reintegrado na Espanha, solução que os gibraltinos rejeitam em absoluto. Resta optar pela independência do território o que, porém, abriria um precedente indesejado pelos restantes interessados.