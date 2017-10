Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governar para as urnas

Costa já governa para as legislativas.

Por Paulo João Santos | 00:30

Costa já governa para as legislativas. O Orçamento do próximo ano, simpático para a classe média – que decide eleições – terá sequência em 2019 de forma ainda mais acentuada.



Marcelo já percebeu tudo. "É preciso olhar para o ano que vem e, sobretudo, quando se conceber o Orçamento para 2019, resistir à tentação de ser um Orçamento eleitoralista". Bem pode o Presidente apelar à resistência, que as suas palavras não encontrarão eco.



Cedendo ao BE e ao PCP em meia dúzia de pontos, Costa amarrou Catarina e Jerónimo à geringonça, preparando a caminhada triunfante que o conduzirá à maioria absoluta daqui a cerca de dois anos.



Secando o eleitorado à sua esquerda, Costa tem apenas de gerir o bom andamento da economia e esperar um destino sem ‘Pedrógãos’ pelo meio, embora haja um dossiê que lhe pode trazer amargos de boca: a seca.



Sem chuva que se veja, o País terá um gravíssimo problemas em mãos.



Rui Rio ou Santana Lopes farão uma oposição mais aguerrida que Passos, e Assunção seguirá na crista da onda. Mas a direita chegará sempre atrasada às urnas.



Resta saber se não será, uma vez mais, chamada a apagar o fogo...