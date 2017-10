Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Governo a governar’

O ministro da Defesa Nacional é um otimista, com um pensamento virado para o futuro.

Por Paulo Fonte | 00:30

E isso para demonstrar que o caso do furto de armas em Tancos é também encarado como um "desafio exigente", de modo a não voltar a acontecer.



Por estes dias fez uma alusão ao ocorrido na sequência do acidente com uma embarcação que causou três mortos, em 2015, na Figueira da Foz, tragédia que culminou com a implementação do sistema ‘Costa Segura’.



E isso para demonstrar que o caso do furto de armas em Tancos é também encarado como um "desafio exigente", de modo a não voltar a acontecer.



Acrescentou que as recomendações da auditoria sobre a situação "terão resposta muito em breve". Aguardemos então por essa reação, mas sugere-se ir um pouco mais longe.



Pensemos num sistema – com base em figuras deste executivo – elaborado para impedir que, de ora em diante, personagens sem perfil ocupem funções de ministro. E até avançamos um nome para o modelo, um inequívoco ‘Governo a governar’.



Tudo acontece na mesma semana em que a ministra da Administração Interna deu um ‘ar da sua graça’ e pôs-se a fazer alterações no SEF.



Lá saberá porquê, mas que parece uma atitude ‘prova de vida’, lá isso dá a entender. E como em política o que parece é...