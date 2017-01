Governo pisca-pisca

Primeiro – o acordo de concertação social é um mau acordo, porque associar a subida do salário mínimo à descida da TSU das empresas vai transformá-lo no padrão para as novas contratações, e porque esvazia a Segurança Social de receitas que terão de ser compensadas.Segundo – o fracasso do acordo tem fortes implicações políticas, porque descobrimos que há um primeiro-ministro que fecha acordos sem saber se pode cumprir a sua palavra, e porque Costa percebe que não poderá governar à moda do pisca-pisca, como canta a música pimba: umas vezes para a esquerda, outras vezes para a direita.No fundo, isso clarifica as coisas, o que é bom. Muito bom.