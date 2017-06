Grande figura

O selecionador do México é aquilo que se pode chamar uma figura. Duas situações.O ano passado, após perder por 7 a 0 com o Chile, Juan Carlos Osorio, colombiano de 56 anos, ficou devastado e procurou ajuda junto de Marcelo Bielsa, treinador argentino do Lille. Acabou por ficar em sua casa cinco dias."Fazíamos caminhadas, por vezes quatro por dia, falávamos de futebol. Foi enriquecedor", lembrou. Noutra situação, mais feliz, após uma vitória sobre Trinidad e Tobago apareceu na zona mista com o cabelo rapado.Coube a Miguel Layún, do FC Porto, explicar a situação: o selecionador tinha prometido a Chicharito, avançado do Leverkusen, mudar o visual de forma radical se o México somasse seis pontos em dois jogos. Foi homem de palavra.