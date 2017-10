Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Grande história

As histórias são eficazes a influenciar... e a enganar.

Por Fernando Ilharco | 00:30

Contar histórias é uma das formas mais eficazes de convencer e influenciar os outros. O ser humano é essencialmente um contador de histórias, defende o investigador Walter Fisher, que mostrou como geralmente as histórias são mais influentes do que argumentos estritamente racionais.



Uma história tem emoção, motivos e personagens; os bons, os maus e os assim-assim. As pessoas identificam-se, simpatizam com esta ou aquela personagem. Quando se ouve uma história tende--se a baixar a guarda e quanto mais mergulhamos nela mais as coisas nos parecem possíveis e verdadeiras.



Quem ouve uma história não pensa que vai ser enganado. Mas é preciso cuidado. As histórias não são só eficazes em mudar o que acreditamos, como são também eficazes a enganar-nos. Daí a expressão ‘grande história que te contaram.’