Grandes balões

Ellen Degeneres admirou o amplo decote da cantora Katy Perry.

Por Leonardo Ralha

Cinquenta e seis mil pessoas adoraram uma foto partilhada por Ellen DeGeneres no Twitter.



Nessa imagem, a apresentadora admirava o amplo decote da cantora Katy Perry, acrescentando a legenda: "Feliz aniversário. É altura de mostrar os grandes balões!"



Os olhos esbugalhados de Ellen DeGeneres indicam que a partilha da fotografia (e a fotografia em si) foi só uma brincadeira. De gosto duvidoso, mas dificilmente mais do que uma brincadeira, não obstante a apresentadora ser lésbica e a cantora ter ‘I Kissed a Girl’ entre os seus êxitos.



Até porque a terceira pessoa na imagem, a atriz Portia de Rossi, é casada com Ellen.



Sendo provavelmente não mais do que brincadeira, a referência aos "grandes balões" também brincadeira poderia ser caso fosse feita por um apresentador homem.



Só que um apresentador do sexo masculino que se lembrasse de fazer tal partilha nas redes sociais melhor faria em escavar de imediato a cova em que seria sepultado por profissionais da indignação contra o patriarcado e a heteronormatividade.