Grandeza terá que ser diminuída

Ana Sofia Martins

Estatuto da relação passa para incógnito

Um beijo no rosto e a recusa de fotos indiciam que Ana Sofia Martins se afastou de Tomás Barroso. "A presença dele é importante, seja como namorado, como amigo, ou seja aquilo que for", disse a atriz à ‘Lux’. Sobretudo como "seja aquilo que for"?



Diana Chaves

Músculos do marido em qualquer quiosque

Ter César Peixoto na capa de uma revista masculina não perturba Diana Chaves. "Também não o quero esconder. Tenho uma mente muito aberta. E, no fim de contas, ele vai sempre dormir a casa", comentou à ‘Flash’. Já quando está acordado...



Isabel Silva

Um site em que ela é lida sem make up

Isabel Silva é a responsável por todo o conteúdo do blogue que acaba de lançar. "Vão ver-me como apresentadora e repórter, mas também a sair da cama sem maquilhagem", disse à ‘Lux’. Está visto que aumenta a concorrência aos sites com webcams.

Conseguir manter-se à tona após terminar a participação num reality show é uma arte dominada por Sofia Sousa, ex-concorrente da ‘Casa dos Segredos’. Numa entrevista à ‘Nova Gente’, por entre memórias de natais com neve e alegria da pobreza, mencionou a loja online que abriu para convergir os seus interesses em moda e maquilhagem, alertando que menos disposto a novidades anda o coração, pois crê que forças tenebrosas contribuíram para o inconseguimento da anterior relação."Havia muitas pessoas más à nossa volta e o facto de termos assumido o namoro publicamente prejudicou-nos", denunciou, queixosa do massacre que foi perpetrado pelas suas fãs e pelas fãs de um ex-namorado que conheceu no reality show da TVI.Fica a promessa de que o namoro seguinte será sigiloso, embora as prioridades sejam agora diferentes: a filha de três anos, cujo pai também é ex-concorrente da ‘Casa dos Segredos’, e "cuidar mais de mim e do meu corpo" Algo que implicará a redução mamária."Coloquei silicone logo após ter sido mãe e o que aconteceu foi que recuperei parte do meu peito e ficou muito grande", justifica a também chamada ‘Mãe Guerreira’, provando que a silicone dado há quem olhe os centímetros cúbicos.