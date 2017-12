Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Há coisas do outro mundo

Um ex-agente secreto colocado no Pentágono falou à Imprensa para revelar as conclusões do seu antigo departamento.

Por Paulo Fonte | 00:30

Um ex-agente secreto colocado no Pentágono falou à Imprensa para revelar as conclusões do seu antigo departamento. E a principal aponta para a existência de aeronaves - vulgo ovnis - que "merecem ser questionadas de onde vêm". Por outras palavras, Luis Elizondo não duvida da existência de outras vidas.



Olha que novidade, dirão os mais atentos. Não é necessário ser especialista para se chegar à conclusão de que ele há coisas do outro mundo. Basta seguir as notícias, desde uma a dar conta do fecho da esquadra de Arroios, Lisboa, até dia 2 de janeiro, por falta de agentes, deslocados para o patrulhamento, até aos 57 mil euros gastos pela câmara alfacinha em cartolas para distribuir no réveillon.



É mesmo de se lhe tirar o chapéu, pelos vistos o dinheiro é coisa que não falta para os lados da autarquia. Mesmo depois da decisão de que todos os grupos parlamentares da assembleia municipal têm direito a contratar assessores e secretárias com ordenados acima da média e após a autarquia ter de devolver 58 milhões de euros por o Tribunal Constitucional declarar ilegal a taxa municipal de proteção civil.



Um ano em grande, sem dúvida, com uma cartola repleta de notas.