Há empates algo difíceis de digerir…

Pelo desempenho em Alvalade, FC Porto merecia mais do que o nulo.

Por José Manuel Freitas | 03.10.17

Antes de nova paragem para dar espaço ao desejado apuramento de Portugal para o Mundial russo e de se saber com quem ficava o poder autárquico, a Liga deixou tudo como dantes. Por força dos empates no clássico de Alvalade e na deslocação do tetracampeão à Madeira, agora ainda mais difícil porque aquele relvado não privilegia o futebol de nenhuma equipa. Com frieza, tendo por base o que se passou nessa muito positiva jornada futebolística, ainda que por razões diversas, FC Porto e Benfica não podem ter ficado satisfeitos com os desfechos: os portistas, porque em resultado da globalidade do seu desempenho mereciam mais no final – é verdade que o Sporting foi bem melhor no segundo tempo, mas tudo somado… deu mais FC Porto; os encarnados, porque bateram à porta da retoma de resultados, mas tendo em conta o seu estado anímico não conseguiram segurar o grande golo de Jonas – as questões arbitrais são velhas, mas há dezenas de penáltis como aquele que também não foram marcados. Tudo somado, a classificação dos primeiros ficou como estava, mas se o campeonato terminasse agora o título estava bem entregue: o FC Porto é a melhor equipa do presente. Mérito do treinador!