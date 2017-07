Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Há mínimos!

Dos seis kamov, só dois funcionam. Uma só pergunta: como é possível?

Por Manuel Maria Rodrigues | 00:30

Da frota de seis Kamov que possuímos, cujo custo ascende a 360 milhões, só dois participaram no recente combate aos fogos. Um, está avariado desde 2012; dois, desde 2015; há uma semana avariou o quarto.



A Proteção Civil justifica com "manutenção programada". Ups!!! Mais fantástica é a explicação relativa aos que avariaram em 2015: "em fase de preparação o caderno de encargos do procedimento pré-contratual", ou seja, pouco ou nada foi feito...



Como pode um responsável político dar o seu aval ao Plano Anual de Prevenção de Combate a Fogos Florestais, com apenas metade da frota operacional? Meses de investigação a uma rede de tráfico levaram à detenção do chefe, marroquino, quando transacionava 7 kg de heroína.



Com ele foram detidos outros 4 arguidos, a quem foram apreendidas 103 mil doses de heroína, 1000 de cocaína, 2 armas de fogo, 805 g de MDMA, milhares de euros e de dirham, balanças de precisão e viaturas.



Presentes a tribunal, os 4 coarguidos ficaram presos, mas o chefe foi posto em liberdade: não foi possível encontrar um tradutor, como a lei exige. Situações diversas, uma só interrogação: como é possível? Recordando o filme Gaiola Dourada, direi apenas: "há mínimos!"