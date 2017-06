Habituado a insultos

Guilherme Alvim Marinato, Guilherme no mundo da bola, entrou em 2016 para a história do futebol russo ao tornar-se o primeiro futebolista naturalizado da história do país.O guarda-redes de 31 anos nascido em Minas Gerais, Brasil, e no Lokomotiv de Moscovo desde 2006, celebra agora a presença entre os 23 convocados para defender a seleção do país anfitrião.Não se pense, contudo, ter sido fácil o seu processo de naturalização num país onde os casos de xenofobia e racismo grassam no futebol. O próprio ‘goleiro’, de resto, já se queixou de ser vítima de racismo. "Existe uma desconfiança enorme dos adeptos. Sempre que há um dérbi, os insultos são um hábito", lamenta o guardião, que diz já se ter habituado a ambientes pouco simpáticos.