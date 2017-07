Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Haja vontade!

Colaboração premiada não dispensaria investigação isenta, séria e responsável.

Por Maria João Teixeira | 00:29

Quando se atenua ou dispensa a aplicação de uma pena a um arguido/coarguido porque este, confessando-se arrependido, colaborou com a justiça, alguém considera que foi violado o princípio da presunção de inocência? Que se colocou em causa o Estado de Direito? Que se violaram as garantias de defesa?



Quando se suspende provisoriamente um processo a um arguido/coarguido porque este, ao confessar, colaborou com a justiça, alguém considera que foi violado o princípio da presunção de inocência? Que se colocou em causa o Estado de Direito? Que se violaram as garantias de defesa?



Ambas são manifestações da colaboração premiada. Beneficia-se aquele que contribui para a descoberta da verdade.



Se, em sede de investigação, quanto aos crimes económico-financeiros (de investigação complexa) se estabelecesse um regime com regras que permitissem e garantissem não levar a julgamento um coarguido que, representado por advogado, revelasse de forma livre provas e elementos essenciais à descoberta do esquema criminoso e dos seus autores, alguém consideraria estar em causa o Estado de Direito? E se em tal regime essa colaboração livre, no inquérito, ocorresse perante o Juiz de Instrução Criminal (garante dos direitos, liberdades e garantias dos arguidos)? Considerar-se-ia posto em causa o Estado de Direito? Que se violaram as garantias de defesa? Creio que não.



A obtenção de prova por esta via, segundo regras específicas de aplicação restrita, não dispensaria uma investigação isenta, séria e responsável, assegurando aos demais denunciados todas as garantias de defesa que a lei lhes confere, nem dispensaria o Ministério Público, titular do inquérito, de escrutinar todos os elementos facultado pelo colaborador, verificando da sua veracidade.

O debate já se iniciou. Haja vontade!