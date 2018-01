Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Hang Lusa

Por José Diogo Quintela | 00:31

Nicolau Santos é uma boa escolha para a Lusa. Sim, foi enganado por um burlão. Mas admitiu o erro. Fez melhor do que o Governo que o nomeou, onde muitos continuam a negar as vigarices de um burlão muito maior.



Por falar em Sócrates, uma das suas várias aldrabices é a razão pela qual a Lusa não me preocupa: os jornalistas garantem independência.



Em 2011, um assessor quis que a Lusa difundisse uma frase do então PM sobre Soares dos Santos. Só que a frase não tinha sido dita. (Mesmo calado, Sócrates mentia).



Sofia Branco, a editora, recusou-se a noticiar. Não era uma general prussiana e acabou por perder o cargo.



Com jornalistas destas, a Lusa fica bem.