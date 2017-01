História de um mártir

A telenovela mexicana montada pelo PS ganhou novos capítulos. No início, com os juros nos 4%, os canhões atiraram ao BCE (que não compra dívida como dantes) e às loucuras inflacionistas do sr. Trump (o maior flagelo do Ocidente desde Átila, o Huno).Prosseguiu com acusações à Europa: a Comissão mentiu-nos ao dizer que bastava cumprir as metas para que tudo corresse bem, mesmo que os relatórios sazonais de Bruxelas dissessem que não estava tudo bem.Agora, depois de António Costa ter negociado com os parceiros sociais sem passar cartão aos seus bolcheviques de serviço, as baterias estão apontadas para o PSD, que não engole a TSU com o aumento do salário mínimo (uma combinação nunca defendida por Passos mas ignorada pelos ‘idiotas úteis’ do partido).Não sei que conspirações virão a seguir. Mas o importante é não beliscar o PS para que o dr. Costa possa ir a votos como o mártir que é.