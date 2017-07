Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Histórias infantis

O governo em exibição é hoje uma história para crianças.

Por João Pereira Coutinho | 00:30

António Costa voltou de férias e o país percebeu que a histeria não compensa. Houve uma tragédia nacional sem precedentes? Houve um roubo de material militar gravíssimo?



Parece que não. Sobre o incêndio de Pedrógão, o primeiro-ministro garantiu no Parlamento que temos hoje menos área ardida do que há uns anos.



A pátria respirou de alívio: morrem mais pessoas mas ardem menos árvores. É uma troca justa, embora os filmes da Disney discordem: as árvores também são gente.



E o roubo? Cuidado com as palavras: ‘provavelmente’, era só entulho. Com sorte, os ladrões ainda perdem um braço a usá-lo como acontece nos desenhos animados. Nenhum drama: como não houve cativações na Saúde, apesar da evidência em contrário, haverá sempre um médico disponível para voltar a colar.



O governo em exibição é hoje uma história para crianças. E, como todas as histórias, tem um único propósito: adormecê-las.