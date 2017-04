Hoje, Serpa (de Nico)

Esta tarde, voltará a encher-se a Praça de Serpa, para mais um Festival a favor dos Bombeiros locais. Aliás, mais um exemplo da solidariedade da Tauromaquia para com as mais diversas instituições.Um cartel misto muitíssimo forte! Destaque para a presença do matador espanhol "El Cid", uma Figura do mundo taurino! Em Serpa (de Nico), na memória das gentes estará esse grande Homem nascido em Serpa, o saudoso Nicolau Breyner, personalidade e artista de referência, aficionado dos quatro costados, defensor de Cultura e de Tradição.Um brinde ao Céu há de registar que a memória das gentes não deve ser curta! Em Serpa, este Festival é já tradicional, continuando uma excelente iniciativa do respeitado José Luis. Serpa, Nico e a Festa bem o merecem!