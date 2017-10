Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homenagem à Espanha

Tanto quanto se sabe, a maioria dos catalães não quer a independência.

Por Luciano Amaral | 00:30

Para além do seu potencial de violência, o mais preocupante do ‘processo independentista’ da Catalunha é a facilidade com que a opinião pública europeia recebeu um verdadeiro golpe de Estado contra uma das suas democracias.



O que está em causa não é a possibilidade de a Catalunha proclamar a independência.



O que está em causa é a maneira como uma minoria utilizou essa possibilidade para destruir a ordem constitucional da democracia espanhola.



Convém aqui lembrar duas coisas: primeira, a Catalunha não é uma colónia oprimida, mas uma parte inteira do projecto democrático espanhol, a que sempre deu os seus votos em liberdade; segunda, a Espanha democrática não é a Espanha franquista, por muito que a propaganda catalanista queira fazer a equivalência.



Há todas as condições constitucionais democráticas para os independentistas catalães proporem uma revisão constitucional permitindo às regiões votar a independência: existem outros independentistas, e parte da elite dirigente espanhola estaria disponível para isso.



Mas a Espanha democrática nunca poderia aceitar a trafulhice antidemocrática do governo e do parlamento catalães, que culminaram na declaração de independência.



Muito se critica por aí Rajoy, mas vale a pena perguntar: o que poderia ele fazer perante uma série de manigâncias ilegais e anticonstitucionais senão exigir que tudo se contivesse nos limites constitucionais?



O independentismo catalão tem um grande problema: tanto quanto se sabe, a maioria dos catalães não quer a independência.



A sua maioria no parlamento nem sequer corresponde à maioria dos votos nas últimas eleições (47%), e se a pergunta fosse directa, provavelmente seriam ainda menos.



Se me perguntarem, direi que me é indiferente uma Catalunha independente.



O que já não me é indiferente é o achincalhamento de uma democracia europeia.