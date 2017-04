Foi com tantos passos atrás por parte da Tutela que o descontentamento dos profissionais da GNR veio, em crescendo, justificar o agendamento de uma ação de protesto para o dia 24 de maio. Justifica-se porque não aceitamos o novo Estatuto, formatado para se moldar aos interesses das FA, puramente militaristas e que só servem para restringir o acesso a direitos, na medida em que para se cortar os dias de férias já somos funcionários públicos. Então e as 35 horas semanais? Não. Aí prevalece a condição militar.Também não aceitamos a multiplicação das promoções por escolha e exigimos uma progressão na carreira justa, que não seja refém de interesses financeiros. Exigimos o direito à promoção, o desbloqueamento dos índices remuneratórios e o pagamento dos retroativos em dívidas decorrentes da colocação na nova tabela remuneratória.Também a forma atabalhoada como foram revistas as pensões de reforma mostra bem o respeito que o Governo tem pelos profissionais que findam a sua carreia, ou seja, muito pouco, para não dizer nenhum.É hora de agir e é com consciência de que colheremos amanhã aquilo que hoje plantarmos que, desde já, importa exortar à participação, pois é uma luta que a todos diz respeito.