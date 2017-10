Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Hora de decisões

As Eleições Autárquicas confirmaram as suspeitas.

Por Paulo João Santos | 00:30

As Eleições Autárquicas confirmaram as suspeitas: à esquerda, só PS colhe frutos do bom funcionamento da geringonça; à direita, a resistência de Passos está a comprometer o futuro social-democrata.



O PCP percebeu cedo que o eleitorado estava a fugir, mas não conseguiu travar a fuga. A tímida contestação às políticas do Governo não rende votos e a explicação é simples, ou se está com a geringonça ou fora dela. Resultado: nem o Barreiro aguentou.



Ao contrário dos comunistas, o Bloco de Esquerda ainda não se mentalizou que quanto mais tempo apoiar Costa, maior será a tragédia nas legislativas. Sem expressão autárquica, o partido de Catarina e das irmãs Mortágua ou arrepia caminho, ou arrisca morrer nas urnas em 2019.



O Orçamento do Estado será decisivo para PCP e BE. Ou param a geringonça, ou não terão tempo para recuperar algum terreno, por pouco que seja.

À direita, o futuro fica adiado para janeiro. Rio volta a perfilar-se como o homem do leme, mas não é seguro que consiga tirar o partido do nevoeiro.

Pode, pois, Costa dormir tranquilo. A vitória está assegurada. Resta saber a dimensão da goleada.