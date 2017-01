Na última semana em torno dos atuais hospitais públicos integrados no SNS mas geridos por grupos económicos privados, em regime de Parceria Público-Privada (Cascais, Loures, Vila Franca de Xira e Braga): i) o Presidente da República veio afirmar a importância de estes hospitais públicos manterem o regime de gestão privada; ii) a Entidade Reguladora da Saúde, no seu estudo sobre avaliação dos hospitais, coloca a PPP Braga e a PPP Vila Franca de Xira (geridas pelo Grupo Mello Saúde), respetivamente, em primeiro e segundo lugares; iii) foi divulgado mais um estudo demonstrando que a PPP Cascais consegue iguais ou melhores resultados com menos recursos. Estranho? Nada! A não ser o facto de o Governo ter de decidir a curto prazo se o Hospital de Cascais mantém a gestão privada ou passa a gestão pública.É sintomática a pressão dos grupos económicos e a teia de interesses que se move no dito bloco central. Teorias, instrumentos e técnicas de gestão utilizados pelos hospitais de gestão privada são os mesmos que utilizam os hospitais de gestão pública e os grupos económicos têm lucro. A bem da boa gestão dos impostos dos contribuintes e da população, os hospitais PPP devem passar à gestão pública.