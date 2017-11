Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ideias feitas

Um desconhecido que sorri tende a derrotar preconceitos.

Por Fernando Ilharco | 00:30

As ideias feitas sobre os outros, noções gerais, que embora duvidosas, nos ajudam a decidir, são usadas geralmente face a desconhecidos – ‘o desconhecido é perigoso...’ Outras ideias feitas: ser falador é ser decidido, as mulheres são mais compreensivas; os asiáticos são menos simpáticos mas mais competentes.



São preconceitos, que muitas vezes estão errados. Há outros aspetos que também influenciam o contacto com desconhecidos, por exemplo, a postura ou a expressão facial.



Uma investigação publicada na revista Motivation and Emotion descobriu que o sorriso entre desconhecidos é particularmente poderoso a derrotar as ideias feitas.



Um desconhecido que sorri é menos avaliado por aspetos como o género, a nacionalidade, a raça, etc.; aliás, tende a ser considerado um desconhecido simpático e extrovertido.