Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Imagens de macas

As fotografias de macas nos corredores dos hospitais, tiradas pelos utentes, são a prova da melhoria das condições do SNS.

Por José Diogo Quintela | 00:30

As fotografias de macas nos corredores dos hospitais, tiradas pelos utentes, são a prova da melhoria das condições do SNS.



Nunca veríamos essas imagens sem a estupenda cobertura de wifi que permite o seu envio pela internet. Nas urgências os telemóveis têm todos os pauzinhos de rede!



Macas na recepção é progresso. Antes, os doentes eram registados, enviados para a triagem e só depois atendidos por um clínico. Agora, mesmo que não queiram, os médicos vêem-nos mal chegam ao hospital. Próximo passo: macas no estacionamento.



Os médicos começam a diagnosticar ainda no carro. Por exemplo, aproveitando os faróis para a observação de gargantas inflamadas.