Imagine os políticos todos amigos

A vida política portuguesa parece um anúncio da Benetton.

Por José Diogo Quintela | 00:30

Já agora

Sal

A proibição de saleiros em restaurantes faz parte da estratégia do Governo para erradicar, não a hipertensão, mas o azar. Qualquer supersticioso sabe que passar o sal a outra pessoa dá azar. Ora, partindo do princípio que tudo o que corre mal ao Governo é obra do acaso, reduzindo comportamentos de risco, reduz-se a probabilidade de azar. No fim, vai tudo correr bem.



O fim dos saleiros é o primeiro passo. Falta proibir os guarda- -chuvas (no Inverno aumenta o uso e há sempre palermas que os abrem em casa), escadotes e, depois de negociação com o PAN, gatos pretos.



E mais

Um calor que enregela

Segundo o Eurostat, Portugal é o 5º país da Europa onde os cidadãos passam mais frio na própria casa. Ainda não é o pódio, podemos fazer melhor, mas não deixa de ser um bom resultado e a prova de que estamos no bom caminho no combate ao aquecimento global. Se a culpa desse fenómeno são os combustíveis fósseis, taxa-se fortemente os combustíveis fósseis. Resultado: o gás e electricidade ficam mais caros e as pessoas têm mais dificuldade em aquecer as casas. A temperatura acaba por descer. Globalmente, está calor; localmente, não se sentem os dedos.



Só para terminar

Centeno

Conduta socialmente adequada e conforme aos usos e costumes

A inteligência de Mário Centeno é, de facto, superior. Em vez de aceitar convites para assistir a jogos de futebol - prática proibida pelo Código de Conduta do Governo - o Ministro solicitou convites. Ao contrário dos Secretários de Estado, que aceitaram favores de uma empresa com quem lidavam enquanto governantes, Centeno pede favores a uma empresa com quem lida enquanto governante. Completamente diferente e nada censurável.

Aliás, o pedido para ir para a Tribuna Presidencial foi uma boa jogada política, na medida em que deu um bom pretexto para iniciar uma conversa com Luís Filipe Vieira: "Obrigado pelos convites. Fico a dever-lhe um favor. Por falar em dever, quando é que paga os milhões que deve ao Novo Banco, onde já pus muito dinheiro dos contribuintes?".

Martin Luther King tinha um sonho: ver, no racista Sul dos EUA dos anos 60, crianças negras de mãos dadas com crianças brancas. MLK era um optimista, mas um optimista realista. O seu desejo, que crianças ignorassem séculos de ódios entre cores de pele e dessem as mãos, era ambicioso, mas praticável. O que nem sequer Luther King se atreveu a sonhar foi com o que vimos agora: não no Alabama ou no Mississippi, mas em São Bento, rancores antigos entre inimigos figadais a serem postos de parte em nome da concórdia. Luther King viu pretos e brancos de mãos dadas, mas mesmo ele, na sua bondade, nunca teve esperança de ver Duarte Marques e Francisco Louçã abraçados. Sem ser para se esganarem, claro.Provavelmente, porque o Dr. King sonhava com o fim da discriminação dos negros, e não com a isenção de IVA para todas as despesas partidárias. Mas, atrevo-me a pensar, ainda que o objecto da sua luta fosse o financiamento dos partidos, teria dificuldade em prever este cenário harmonioso. Ele conhecia as escrituras, sabia que Isaías profetizara que o lobo pastaria com o cordeiro, o leopardado descansaria com o cabrito, enfim, haveria uma espécie de extraordinária patuscada animal, mas uma coisa é um leão conviver com um novilho, outra é um trotskista dar-se com um neoliberal. Ou, ainda mais incrível, com um estalinista.Nem John Lennon, que era hippie e fumava substâncias que fazem querer distribuir beijinhos, se lembrou de incluir no 'Imagine' este verso: 'Imagine portuguese political parties all agree on something'. Não era fácil, mesmo que tentasse. A vida política portuguesa parece um anúncio da Benetton.É o que acontece quando as pessoas põem de lado os interesses egoístas e se unem por valores universais. Ou, neste caso específico, por valores acrescentados e a sua devolução. A paz é inspiradora, mas o dinheiro compra coisas fixes.Ao exigirem isenções nas despesas com a propagação da sua mensagem política, os partidos estão a dizer que ainda há espaço para mais propagação de mensagens políticas. Consideram haver poucas notícias e colunas de opinião nos jornais, poucos debates entre políticos na TV, poucos blogs, twitters e facebooks. Poucos comícios e jantares. Na rua há poucos cartazes de eleições passadas. Querem condições para comunicar mais. O que é paradoxal, porque depois queixam-se quando os ouvimos.Senão, veja-se: quem criticou a lei foi acusado de populismo, por atacar os políticos. Sucede que essa acusação vem de pessoas que ganham a vida, justamente, a atacar todos os políticos, menos os do seu partido. Portanto, levam a mal que o público recolha o que é dito, faça a análise dos chamados metadados e, a partir daí, conclua que deve dizer mal de todos. Não é populismo, é apenas as pessoas a prestarem atenção ao que dizem os políticos.