Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Importante e decisivo

Até aqui, a economia e a Europa têm sido as aliadas mais fortes do Governo.

Por Pedro Santana Lopes | 00:30

Todos sabemos que há questões muito relevantes e muito mediáticas em debate na sociedade portuguesa, mas importa distinguir, entre as que são muito relevantes, aquelas que podem ou não ser decisivas.



Obviamente que a questão dos incêndios e das suas consequências tem um maior relevo, até pela dimensão trágica que este ano já representou.



É óbvio que noutros planos, entre si também diferentes, o furto de armas em Tancos e os investimentos da Altice são muito importantes.



Mas nenhuma destas matérias será politicamente decisiva, ou porque dificilmente serão absolutamente conclusivas ou até porque nos dois últimos casos não têm dimensão para isso.



Já o Orçamento do Estado para 2018, para além de ser muito relevante, pode ser igualmente decisivo. Este será o Orçamento para a terceira sessão legislativa desta legislatura.



Para a última, já não teriam o mesmo significado os abatimentos ou devoluções. As medidas de âmbito social mais intensas que PCP e Bloco querem levar por diante não poderão passar, pois, deste Orçamento e daquilo que ele contemplar.



Têm pois o PSD e o CDS de escolher se querem subir a "parada" em torno de matérias que dificilmente afetam a estabilidade política ou se, pelo contrário, preferem aumentar as dificuldades ou mesmo contribuir para a rutura no seio da maioria parlamentar.



Até aqui, a economia e a Europa têm sido, com alguma surpresa, as aliadas mais fortes do Governo. Essas dificuldades com o PCP e com o Bloco poderiam pôr em causa a relação com Bruxelas e o processo de recuperação perante as agências de rating e os mercados financeiros.



O Povo diz há muito que "não é possível, simultaneamente, sol na eira e chuva no nabal".



O primeiro-ministro tem conseguido até aqui pôr em causa esse ditado popular e admito que consiga continuar a fazê-lo.



Mas, sintetizo e sublinho: o ponto mais difícil dos tempos que aí vêm, talvez mesmo mais do que o das eleições autárquicas, é sem dúvida as negociações na maioria parlamentar sobre o Orçamento do Estado para 2018.



O Presidente da República disse que essas eleições poderão abrir um novo ciclo na vida política nacional e é importante sublinhar que a data da realização das autárquicas tem só quinze dias de diferença para o prazo da entrega desse Orçamento.



Dance Music nos Açores

Os Açores também estão na rota dos festivais de verão, mais concretamente a Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, que amanhã recebe a terceira edição do festival RFM Beach Power.



Trata-se de um evento único e pioneiro de dance music, apresentado, este ano, pela primeira vez, à beira-mar. R3HAB, Cedric Gervais, Lvndscape, Rich&Mendes, Souza, Andre N, e Andrea&Liliana na Zona Lounge são os nomes que integram o cartaz.



A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa marcará também presença neste festival, através de uma plataforma para pessoas com mobilidade reduzida.



Aproveitará ainda esta iniciativa para promover a campanha ‘Mergulho Seguro’, um alerta dirigido sobretudo aos mais jovens para os cuidados que devem ter antes de mergulharem no mar ou numa piscina.



Ronaldo

O dinheiro não é tudo

Depois de muitas hipóteses especuladas, de 200 milhões para cá, 280 milhões para lá, as últimas notícias parecem ditar que Cristiano Ronaldo e Neymar continuam no Real Madrid e no Barcelona, respetivamente.



Isso significará que, apesar de poderem vir a ganhar ainda mais em clubes de Paris ou de uma cidade inglesa, o dinheiro não é tudo.



FIGURAS

LUA CHEIA

Mari Alkatiri

Após umas legislativas muito renhidas, a Comissão Nacional de Eleições confirmou a vitória da Fretilin em Timor-Leste. O seu líder já disse que pretende trabalhar com todos os partidos numa solução de Governo.



QUARTO CRESCENTE

Theresa May

O Governo britânico vai banir os carros a gasolina e a gasóleo a partir de 2040, promovendo os veículos elétricos e híbridos. É uma medida importante no combate à emissão de gases poluentes.



QUARTO MINGUANTE

Mariano Rajoy

Foi a primeira vez na história da democracia espanhola que um chefe de Governo teve que ir a tribunal para ser ouvido como testemunha, neste caso, no âmbito de um processo de corrupção no PP.



LUA NOVA

Luísa Maia Gonçalves

São inúmeros os relatos de constantes atrasos nos controlos do SEF no Aeroporto de Lisboa para a entrada de estrangeiros. Uma situação que deverá merecer toda a atenção das autoridades.