Impostos e escolhas

Este debate exige coragem, mas tem de ser feito. O que não podemos é continuar a viver debaixo deste jugo fiscal, descontentes com um Estado inchado e que deixa muito a desejar nas suas respostas. Mas também não podemos continuar a achar que temos o direito de lhe exigir tudo e mais alguma coisa. Temos mesmo que escolher: que impostos queremos pagar? Que Estado queremos ter? Este excesso de carga fiscal – um dos responsáveis pela fuga aos impostos e pela fraude - só se pode alterar com uma profunda reforma do Estado. Para isso, é fundamental que os portugueses decidam quais as funções que devem estar acometidas ao Estado, quanto estão dispostos a pagar por elas e quem está disposto a pagar o quê por quem. São questões nada simples, que nos obrigam a reflectir e a fazer escolhas.

Ganhe muito, pouco ou assim-assim, não há português que não se queixe dos impostos que paga. É uma queixa justa e mais que legítima. Os portugueses estão sujeitos a uma carga fiscal que tem tanto de asfixiante como de frustrante.Entre impostos directos, impostos indirectos, contribuições, taxas e taxinhas, as famílias e as empresas estão soterradas sob o peso do Estado. Mal nos mexemos estamos a pagar. Ainda esta semana, um estudo da OCDE veio dizer o que já se sabia: somos o 13º país dessa organização com os impostos mais elevados, bem acima da média.Só no que aos rendimentos de trabalho diz respeito, um trabalhador que receba o salário médio e não tenha filhos leva para casa 58,5% da sua remuneração bruta e entrega ao Estado (IRS e Segurança Social a cargo do patrão e a seu cargo) 41,5%.Por outras palavras, quase meio ano de trabalho vai para o Estado. Um valor que aumenta extraordinariamente para quem tem rendimentos mais elevados. A isto acrescem os impostos e as taxas que pagamos todos os dias em praticamente tudo o que compramos ou fazemos.