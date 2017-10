Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incúria do Estado

O Pinhal de Leiria ardeu e não tinha eucaliptos nem era minifúndio.

Por Armando Esteves Pereira | 00:31

Apropósito das tragédias dos fogos e dos remédios para evitar a repetição deste inferno muito se tem falado no reordenamento florestal, na nova organização fundiária, particularmente problemática a norte do Tejo, onde há propriedades com menos de meia dúzia de árvores, deixadas ao abandono porque não dão rentabilidade e os herdeiros já nem sabem identificar os marcos de tão modestas áreas.



Isto é verdade e importa avançar com medidas legislativas que permitam, a norte do Tejo, criar propriedades com dimensão crítica para haver uma florestação ordenada e rentável, sem prejudicar os direitos dos proprietários dos minifúndios.



Mas no passado domingo, aconteceu um desastre que não segue o padrão da pequena propriedade, nem tinha eucaliptos. E mesmo assim ardeu.



Foi o Pinhal de Leiria. E quem é o dono que não cuidou deste rico património? Um pinhal mais antigo do que os descobrimentos, onde D. Dinis plantou "naus a haver", como escreveu Fernando Pessoa.