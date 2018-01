Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Indefesa

Se acusação e defesa não têm as mesmas armas, não há Justiça.

Por Magalhães e Silva | 00:30

Foi esta semana notícia que, só após a decisão de um recurso, fixará o juiz prazo para os arguidos da Operação Marquês requererem abertura de instrução, i.e., procurarem, com novas diligências e/ou novos argumentos, evitar o julgamento.



A lei fala em 20 dias, prorrogáveis por mais 30, logo, no máximo, 50 dias. Dir-se-á: tanto tempo?



Ora, um processo, como é o caso da Operação Marquês, pode exigir meses só para ser lido e, pejado de escutas, ouvido, sob pena de, não podendo o arguido dispor desse prazo, ficar, irremediavelmente, violado o seu direito de defesa, na conceção sempre sustentada pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.



É tempo de se abandonar a menoridade em que a nossa lei processual penal tem vivido e fixar-se prazos mínimos, e não máximos, para estas situações; e confiar no bom senso e sentido de justiça dos juízes para determinarem de que prazo razoável disporá o arguido para se defender. Enquanto não for assim, o processo penal arrisca-se a ser mero carimbo de decisão já tomada de condenar.



E nem se diga que só se fala disto por via dos "grandes". Fala-se há anos. Mas ainda bem que acontece aos "grandes", para, sendo eles notícia, se ver o desconchavo.