Inquietações de Ano Novo

O ano que findou foi marcado por um clima de distensão e de otimismo, por vezes irritante, diga-se…. O que começa traz, porém, tantas incertezas, sobretudo na conjuntura externa da qual a nossa estabilidade está dependente, que não é possível, nem sequer se aconselha, a mesma postura. Mas uma coisa é certa: o primeiro desafio de António Costa será lidar com a inquietação que já perpassa nos partidos mais à esquerda da ‘geringonça’, cumprida que está a grande maioria dos compromissos que a viabilizaram.Naturalmente que as novas exigências do PCP e do BE não são de molde a desconjuntar a ‘geringonça’, o que seria um verdadeiro ‘hara-kiri’, mas a ‘lua de mel’ promete azedar, já que o primeiro-ministro não tem margem para ir muito mais além, tanto mais que as reversões efetuadas implicaram cortes na despesa que congelaram o investimento e acentuaram a degradação de serviços públicos fundamentais.Resta a António Costa o consolo de uma oposição desnorteada e de um Presidente focado no consenso, a tal ponto que a sua mensagem de Ano Novo, tanto no balanço de 2016 como nas metas para 2017, poderia ter saído da boca do primeiro-ministro…