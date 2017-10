Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Insistentemente

Há um primeiro responsável para toda esta situação, e esse responsável é António Costa.

Por Luís Campos Ferreira | 00:30

Só ontem se demitiu a ministra que, segundo a própria, andava há quatro meses a pedir "insistentemente" a António Costa que a "libertasse". Se alguém ainda pensava que Constança Urbano de Sousa, apesar de fatalmente fragilizada, era ainda assim uma pessoa resiliente e mobilizada a tentar cumprir a sua missão, enganou-se.



O país sabe agora que ela já tinha desistido há muito, "logo a seguir à tragédia de Pedrógão", como explica na sua carta de demissão. Mas a pedido do PM, a ministra ficou. Ou melhor: foi ficando. Porque "não podemos ir pelo caminho mais fácil, mas sim enfrentar as adversidades", argumentou-lhe Costa.



É hoje claro que a ministra nunca interiorizou isso, mas exteriorizou-o repetidas vezes, sempre que confrontada sobre as condições para permanecer no cargo. Que não era cobarde, que não fugia às responsabilidades, que não abandonava o barco, que estava seriamente empenhada no que tinha que fazer, que era tempo de ação e não de demissão.



Foi isso que a ministra disse sempre, quando afinal já só pensava em sair. Foi isso o que o PM sempre manteve, quando sabia melhor do que ninguém que na prática já não tinha qualquer ministra. Esta farsa ignóbil durou até ontem, depois de um fim-de-semana negro que repetiu o que se julgava irrepetível e que elevou a tragédia, a dor e a indignação colectivas a um ponto que não se julgava possível. Há um primeiro responsável para toda esta situação, e esse primeiro responsável é o primeiro-ministro.



António Costa segurou a ministra apesar da evidente e reconhecida incapacidade que a própria assumiu no segredo dos gabinetes. E Costa fê-lo unicamente para se proteger e resguardar da censura e da revolta que não param de crescer desde 17 de Junho.



Desgraçadamente, temos um chefe de Governo que, para se proteger a si próprio, não hesita em deixar os cidadãos desprotegidos. Não há perdão.