Interior abandonado

A propósito da candidatura para sede da agência europeia do medicamento desencadeou-se uma saudável polémica entre Lisboa e Porto. Mas a verdadeira dicotomia em Portugal não é entre os dois centros.O grande fosso neste país bicéfalo é entre o litoral (com destaque para as duas áreas metropolitanas) e o interior, cada vez mais ostracizado, que só surge como prioridade nacional quando acontecem tragédias.Houve a conjugação adversa de muitas condições que causaram este inferno numa zona tão próxima do centro geográfico de Portugal, mas o abandono a que o Estado está a deixar a parte maior do seu território também favoreceu a voragem das chamas.