Investigar e cooperar

Anabela Lopes, a mulher raptada pelo ex-companheiro em Grândola, foi salva às portas da morte.Sofreu uma enormidade às mãos do seu algoz. Durante cinco longos dias, esta mulher viveu confinada à mala de um carro, não sabendo se era de dia ou de noite, mala onde comeu, bebeu líquidos, onde foi abusada e onde possivelmente chegou a fazer algumas necessidades.Um caso bárbaro, resolvido brilhantemente pela PJ. Está pois na hora de percebermos que um crime apenas é resolúvel através de um método, que é a investigação criminal. Todos aqueles, que misturam conceitos como segurança e investigação criminal, que nos acenam com incidentes tático-policiais, seja lá isso o que for, ou com uma investigação espetáculo, feita de bons bonecos para a comunicação social, deveriam parar para pensar. Curioso que desta vez não se tenha falado da necessidade de órgãos coordenadores.Todos vimos como GNR e PJ cooperaram e trabalharam em conjunto. Como ninguém inventou novas formas de atuar, o sistema funcionou. Afinal, a coisa é simples. Nesta área, limitem-se a não inventar e as coisas funcionarão bem. Está tudo inventado, não crime é novos incidentes seja lá do que for.