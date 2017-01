Ir ou não ir em grupos tem que se lhe diga. Uma investigação do ‘Canadian Institute for Advanced Research’ mostra que pertencer a grupos sociais, profissionais ou culturais é central para ter uma boa vida.O estudo, feito em três continentes, focou crianças, idosos e pessoas que haviam sido sem-abrigo. Os resultados sugerem que participar em vários grupos pode ser melhor para a autoestima do que ter muitas amizades.Não existe uma relação estatisticamente significativa entre o número de amigos e a autoestima. Mas essa relação existe nos grupos: quanto maior é o número de grupos a que se pertença, maior tende a ser a autoestima.Os grupos possibilitam benefícios que os laços interpessoais, por si só, não conseguem: a ligação a causas coletivas, o apoio social e o sentido de controlo da nossa vida.