Irrealismo mágico

Foi a Taxa Social Única, cuja sigla soa a voo de moscardo, a abrir brechas no realismo mágico urdido por António Costa. Em tempos da geringonça e da vaca que voa, as quais não destoariam nos romances de García Márquez, o primeiro-ministro despertou, nem que seja temporariamente, do encantamento que lhe permite governar sem ter vencido as legislativas de 2015.Tal como no realismo mágico literário, assente na ‘normalização’ pelas personagens do fantástico e do inexplicável, Costa trocou o ‘arco da governação’ por um Governo que depende do aval parlamentar comunista e bloquista. Conciliou visões desses partidos quanto ao que deve ser a economia, a sociedade e a democracia com as obrigações de um país-membro da União Europeia e da NATO, e até os princípios e a História do PS, com a mestria de um futuro laureado com o Nobel da Literatura.Mas eis que surge a TSU, prenúncio de outros moscardos que prometem encurtar os quase três anos até ao último capítulo.Se o fim chegar mais cedo ficará demonstrado que o realismo mágico pode ser excelente na literatura latino-americana, mas em política não passa de puro e simples irrealismo.