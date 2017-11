Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Isto é teatro do absurdo

Por Armando Esteves Pereira | 00:31

Portugal tornou-se um gigantesco palco de teatro do absurdo. Por vezes trágico, muitas vezes grotesco. E quem manda no Estado tem elevada responsabilidade nessa dramaturgia, pela incúria com que trata os assuntos.



Há um traço comum entre as tragédias de Pedrógão, os incêndios das Beiras, a anedota sem consequências políticas do assalto a Tancos, o surto de legionella mortal num hospital de Lisboa e os jantares de gala no Panteão. Quem manda não cumpre o seu papel, não prevê, nem cuida.



O caso do jantar revela uma mercantilização absurda deste Estado que ainda por cima está entregue a gente que é capaz de matar os pais para ser convidada para o baile dos órfãos.