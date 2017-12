Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jesus Cris2 e a startup

Tal como os números, os socialistas primos também dividem por si e pelo número 1.

Por José Diogo Quintela | 00:31

É tramado quando até esta época festiva de paz e amor parece conspirar contra António Costa. Numa altura em que o PS é criticado por encher as estruturas do Estado com familiares, pumba!, surge o Natal a chamar ainda mais a atenção para as situações de favoritismo em que alguém escolhe parentes para desempenhar cargos de responsabilidade. Precisamente porque o Natal representa, lá está, o maior caso de nepotismo da história.



Há 2017 anos, de entre todos os humanos disponíveis, Deus opta por nomear o próprio filho para fundador da religião que o vai venerar. Se isto não é uma cunha, não sei o que será. Jesus Cristo é o original herdeiro da parada. O presépio, com pastores, reis e até animais a adorarem uma criança só por ser filho de quem é, revela-se um acintoso remoque ao clientelismo socialista. Na sua placidez natalícia, a Sagrada Família é uma acusação implícita à forma como os socialistas consideram a família sagrada.



Vive-se um ambiente satírico tão desagradável para o PS que, a qualquer momento, é provável que apareça o tonitruante porta-voz com uma declaração indignada sobre a política rasteira da Missa do Galo.

A endogamia no PS entre António Costa e seus protegidos, com relações de compadrio entre chefe e amigos, torna possível postular que, tal como os números, os socialistas primos também dividem por si e pelo número 1.



Não quero, com isto, retirar mérito ao trabalho de Nosso Senhor. É verdade que, ao arrepio da ética republicana, recebeu um empurrão paterno inicial. E que nada indicava que fosse a pessoa mais competente para a função – é improvável que um feto, mesmo divinamente gerado por intermédio do Espírito Santo, possuísse um CV com as habilitações requeridas. Mas é inegável que foi bastante bem-sucedido. Mesmo com o impulso familiar, há que reconhecer que Jesus Cristo é o primeiro empreendedor da história e o Cristianismo a primeira startup. Possivelmente, um unicórnio.



Como todos os empreendedores de sucesso, Cristo (#Cris2) deve o seu êxito ao facto de ter saído da sua zona de conforto (para alguém que podia viver no Paraíso, qualquer sítio da Terra é desconfortável) e de ter mantido sempre uma atitude positiva. Abandonado pelo pai ainda durante a gravidez da mãe, nasceu num estábulo. Foge para o Egipto porque o querem matar. Cresce sem crianças da sua idade, todas mortas em seu lugar. Desempregado, vive com a mãe até aos 30 anos. Quando começa a fazer qualquer coisa que se veja é traído por um dos seus amigos mais próximos. Morre de forma particularmente desagradável. Apesar disso, mantém sempre uma atitude positiva. E, no fim, deixa uma tal marca nos stakeholders que mesmo depois de abandonar o cargo de CEO (por razões pessoais, devido a falecimento) é a ele que continuam a pedir que faça tudo.



-----



Já agora: Montepio - Raspadinhos

A Santa Casa tem uma campanha, chamada ‘Há jogos para todas as idades’, em que sensibiliza as pessoas para o facto de menores não poderem apostar. São entrevistados vários adultos, que dizem em que é que costumam jogar. Acho que podiam actualizar o anúncio com uma entrevista de António Costa a dizer que, sim senhor, aprecia o euromilhões e o placard, mas o que gosta mesmo é de apostar instituições de solidariedade na compra de bancos falidos.



O leitor não tem sentido umas cócegas esquisitas no cocuruto? Eu tenho. É Costa a usar os portugueses como cartões de raspadinhas.



E mais: Se a sogra dá trabalho, dá trabalho à sogra

Parece que Vieira da Silva terá dado um subsídio de 100 mil euros à IPSS presidida pela sogra. Confesso que, desta vez, não consigo censurar o comportamento do Ministro. Sim, bem sei, há a ética republicana, e tal. Mas o jornal I foi sonso. Esta notícia só suscita indignação porque é antes do Natal. Fosse dia 26, depois de milhões de portugueses serem forçados a conviver com sogras, ninguém se escandalizava.



Cem mil euros para manter a sogra ocupada e ainda ajudar uns desgraçados quaisquer? Quem não faria isso?



Só para terminar: Censura - Tu denuncias, ele denuncia, todos denunciam

Jovem Conservador de Direita, uma página de humor no Facebook, foi suspensa porque o FB considerou alguns textos como discurso de ódio.



O ódio é assim, uma emoção sem discernimento. Qualquer discurso o excita, logo, há quem o queira proibir. Para calar o que se considera ofensivo basta um grupo de indignados com paciência.



Em Portugal tem sido a esquerda a denunciar o que não se pode dizer. Agora foi surpreendida por não ter o monopólio da virtude ofendida e haver, à direita, quem também denuncie. Ou, outra hipótese, por haver, igualmente à esquerda, puros com maior grau de pureza, que acham que há coisas que não se dizem nem a brincar.



Ia acrescentar ‘não podem dizer que não havia sinais’, mas podem. É essa a questão: podem dizer o que quiserem, mesmo que alguém se ofenda.