Jesus, o refugiado

Há mais de dois mil anos nasceu em Belém, que pertencia então à província romana da Judeia, o refugiado que personifica, para um terço dos seres humanos, Deus e a Salvação. Jesus foi obrigado a fugir precocemente para o Egito, devido a uma perseguição político-religiosa ordenada pelo Rei Herodes, que culminou com o massacre das crianças com menos de dois anos.Como se refeririam hoje os líderes políticos populistas e xenófobos da Europa e da América aos refugiados pais da criança? Terroristas em potência e ameaça à nossa civilização? Talvez, mas a verdade é que Maria e José conseguiram proteger o menino indefeso que viria a pregar o amor incondicional, revogar a lei de talião e perdoar aos que injustamente o crucificaram.A execução de um atentado terrorista em tempo de Natal é contraditória por razões óbvias. Afinal, a palavra Natal significa nascimento e vida, ou seja, algo que está nos antípodas de qualquer atentado. Mas seria trágico transformar o combate ao terrorismo em algo igualmente contraditório, elegendo como alvo os seres humanos desprotegidos e carentes de ajuda humanitária.Os refugiados são vítimas – e não algozes - da guerra, do terrorismo, de perseguições políticas e religiosas e, em geral, do fanatismo e da intolerância. Poderá haver entre eles alguns elementos radicalizados que advoguem a via do terrorismo? Sem dúvida, mas em percentagem idêntica ou inferior à dos terroristas que são nacionais de Estados-membros da União Europeia. Isto não significa que se possa prescindir das medidas necessárias à identificação dos refugiados e à deteção de atividades criminosas. Porém, o camião da morte de Berlim não pode servir de pretexto para repudiar as políticas humanitárias, sob pena de substituirmos a celebração do nascimento de Jesus refugiado pela comemoração do sacrifício de Cristo no Gólgota.