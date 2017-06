João, Juan e Jean

O jornalista Ruy Castro, biógrafo de Mané Garrincha, estrela maior do futebol brasileiro até Edson Arantes do Nascimento se ter convertido em Pelé, garantiu que uma das melhores histórias que se contam do anjo das pernas tortas tem a particularidade de não ser verdadeira.Precisamente aquela em que Garrincha tratava por ‘João’ qualquer defesa adversário que ousava tentar marcá-lo.Sendo o ‘João’ de Garrincha uma lenda, e o "ele não existe" que Vidal teria dedicado a Cristiano Ronaldo apenas um erro de tradução da expressão chilena que significa ‘bicho papão’, o capitão de Portugal não deve tratar os defesas chilenos por ‘Juan’ hoje em Kazan. Ainda que o lateral-esquerdo Beausejour, cujo primeiro nome é Jean, esteja mesmo a pedi-las.